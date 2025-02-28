Мінімальні зарплата та стаж. Якою буде пенсія у 65-річної жінки у 2025

У 2025 році норма мінімального стажу для 65-річних складає 15 років

Пенсія в 65 років, яку оформить чоловік у лютому 2025 року, що має мінімальний стаж та зарплату, не сягне вище 1400 гривень. Однак якою очікується виплата, якщо замість українця її оформлюватиме жінка.

"Телеграф" розібрався, на яку пенсію може претендувати громадянка, що напрацювала мінімальну кількість років та має зарплату, яка не перевищує 8 тисяч гривень. Для цього ми використали пенсійний калькулятор.

Згідно з розрахунком, 65-річна жінка з 15 роками стажу та мінімальною зарплатою по Україні в 8 тисяч гривень, у лютому 2025 року може отримати 1315 гривень пенсії. Однак ця сума актуальна, якщо виплата оформлювалась на загальних умовах, без врахування пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, почесний донор, особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Варто нагадати, аби вийти на відпочинок у 2025 році, 65-річним українцям потрібно мати від 15 до 22 років страхового стажу, згідно зі даними Пенсійного фонду.

Раніше "Телеграф" писав про те, що робити тим, хто не встиг вийти на пенсію в 60 через нестачу декількох місяців стажу.