Від чого залежатиме розмір пенсії після реформи

Нова пенсійна реформа передбачає, що виплата не залежатиме від заробітної плати

В Україні розробляють програму пенсійної реформи. Згідно з нею, розмір пенсії залежатиме не від заробітної плати, а від розміру внеску, який людина сплатила з зарплати.

Нова формула передбачає, що розмір виплати залежатиме від сплати внесків і періоду, коли вони сплачувались. Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак на Zoom-конференції, передає "РБК-Україна".

Вона пояснює, що у людини виникає непорозуміння, коли її пенсія залежить від зарплати, хоча вона отримує тіньову зарплату чи зарплату як ФОП 3 групи, але сплачує внесок з мінімалки. Тому після реформи розмір виплати залежатиме від внеску, який буде сплачено зі зарплати.

Марчак додає, що у Мінсоцполітики робили тести. У висновку виявилось, що люди, які мають найбільші доходи, будуть мати найнижчі пенсії.

"Тому, що вони працюють як ФОПи у сфері IT та аутсорсингу, і сплачують внески тільки з мінімальної заробітної плати. І вони не знають, що їхній розмір пенсії залежить не від їхньої заробітної плати, які вони отримують на руки, а від обсягу внесків, які люди сплачують", — зазначила заступниця міністра.

Резюмуючи, вона додає, що значна кількість українців не розуміють, як розраховується їхня пенсія.

"На сьогодні ми як міністерство розробили проєкт закону про реформу солідарної системи, проєкт закону про запровадження накопичувальної системи. Ми зараз працюємо, щоб ці законопроєкти подати на розгляд уряду і після того на розгляд ВР. І ми працюємо над тим, щоб запропонувати розробити в цьому році дизайн того, як може виглядати система професійних пенсій в майбутньому", — додала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можна дізнатись суму своєї пенсії після індексації ще до дня виплати.