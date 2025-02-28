Минимальные зарплата и стаж. Какой будет пенсия у 65-летней женщины в 2025

В 2025 году норма минимального стажа для 65-летних составляет 15 лет

Пенсия в 65 лет, которую оформит мужчина в феврале 2025 года, что имеет минимальный стаж и зарплату, не достигнет выше 1400 гривен. Однако какова ожидается выплата, если вместо украинца ее будет оформлять женщина.

"Телеграф" разобрался, на какую пенсию может претендовать гражданка, наработавшая минимальное количество лет и имеющая зарплату, не превышающую 8 тысяч гривен. Для этого мы использовали пенсионный калькулятор.

Согласно расчету, 65-летняя женщина с 15 годами стажа и минимальной зарплатой по Украине в 8 тысяч гривен, в феврале 2025 года может получить 1315 гривен пенсии. Однако эта сумма актуальна, если выплата оформлялась на общих условиях, без учета льготных категорий населения — ветеран войны, дети войны, почетный донор, особые заслуги перед Родиной и тому подобное.

Следует напомнить, чтобы выйти на отдых в 2025 году, 65-летним украинцам нужно иметь от 15 до 22 лет страхового стажа, согласно данным Пенсионного фонда.

Ранее "Телеграф" писал, что делать тем, кто не успел выйти на пенсию в 60 из-за нехватки нескольких месяцев стажа.