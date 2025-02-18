Працювати до 63? Що робити тим, хто не встиг вийти в 60 на пенсію через нестачу декількох місяців стажу

Про це пояснили у Пенсійному фонді

Для виходу на пенсію в 60 років в Україні у поточному році необхідно мати мінімальну норму стажу в 32 роки. Однак якщо особі трошки не вистачає до цієї норми, то оформити виплату можна через період, коли українець напрацює недостатню кількість місяців.

Якщо українцю не вистачає стажу, то йому необхідно працювати далі, однак необов'язково чекати нової вікової межі в 63 чи 65 років. Як пояснили у Пенсійному фонді України, якщо для оформлення виплати в 60 років не вистачило 6 місяців страхового стажу, то цей період можна допрацювати та потім вийти на заслужений відпочинок.

Тож пенсія за віком призначатиметься лише за умови дотримання норми страхового стажу.

"Тобто якщо ви працюватимете після досягнення 60-ліття і через 6 місяців набудете 32 роки страхового стажу, то ви можете звернутися за призначенням пенсії за віком одразу, як тільки буде виконано умову. Чекати досягнення 63-ліття вам не потрібно", — пояснили у фонді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на яку пенсію розраховують 60-річні чоловік та жінка, що мають зарплату менш як 5 тисяч гривень.