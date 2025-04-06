Риба з крапельниці, "молочний" диск та інше: п’ять дивних речей із СРСР, які вас здивують

Спробуйте вгадати по фото ці дива

У Радянському Союзі було безліч речей, які виглядали досить дивно. Зараз багато хто може з першого погляду навіть не здогадатися, для чого вони були потрібні.

"Телеграф" зібрав фотографії п’яти таких предметів, якими користувалися у СРСР. Деякі з них можна знайти й зараз, тільки вони виглядають більш сучасно.

Перший предмет з цієї добірки на вигляд схожий на кришку дивної форми. Однак, насправді це диск, який клали на дно каструлі з молоком. Коли воно закипало, диск починав постукувати по дну каструлі, тим самим даючи про це сигнал. Так цей пристрій допомагав не пропустити момент, коли молоко втече. Цю річ називали "молочний" диск.

Другий предмет на той час був обов’язковим додатком до пральної машинки. Він так і називався — щипці для прання. У Радянському Союзі процес прання не був таким простим, як зараз, тому доводилося використати подібні речі.

Радянські громадяни під час перебування на стаціонарі у лікарні виявляли креативність та створювали рибок із трубок крапельниці. Крім рибок нерідко робили так званих "чортиків".

Наступний предмет — це цікава конструкція під назвою газетниця. Вона висіла в багатьох передпокоях радянських квартир.

А це річ була ручним шуруповертом. У порівнянні з тим, що ми звикли бачити в наші дні, цей виглядає досить моторошно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які речі в СРСР мала кожна людина.