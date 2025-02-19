Мінімальний стаж і мінімальна зарплата. Якою буде пенсія в 65 років

Розмір зарплати та стажу значно впливає на щомісячну виплату

Для виходу на пенсію у 60 років у поточному році потрібно мати не менше 32 років стажу. Однак є ті, які не встигли напрацювати їх. Вони можуть вийти на пенсію з мінімальним стажем, але в 65 років.

Якою очікується сума пенсії для осіб, що оформлюватимуть виплату в лютому 2025 року в 65 років з мінімальною зарплатою, розкаже "Телеграф". Згідно з пенсійним калькулятором, вони розраховують на не більше 1400 гривень.

Уявімо, що у лютому 2025 року 65-річний чоловік вирішив вийти на відпочинок на загальних умовах. Він має всього 15 років стажу, а його заробітна плата мінімальна — 8 тисяч гривень. У такому випадку держава йому нараховуватиме по 1315 гривень.

Ця сума актуальна без врахування пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, почесний донор, особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Варто нагадати, що у 2025 році для оформлення пенсії за віком в 60 років, потрібно мати не менше 32 років стажу, в 63 роки страховий стаж має бути від 22 до 32 років, а, своєю чергою, в 65 років — від 15 до 22 років.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у березні в Україні очікується індексація пенсій. Вже відомо про попередній коефіцієнт підвищення виплати.