З українськими прапорами та гучними гаслами: як виглядають протести в США проти Трампа та Маска (фото, відео)

Кількість людей, що вийшли на мітинги, вражає

Масштабні акції протесту під гаслом "Руки геть!" відбулися в понад 50 містах США. Учасники виступили проти політики президента Дональда Трампа та бізнесмена Ілона Маска, звинувачуючи їх у спробі зруйнувати соціальні гарантії, обмежити права громадян і посилити авторитаризм.

За даними CNN, акції пройшли в усіх штатах країни та низці міст за кордоном — зокрема в Лондоні та Парижі. Організатори — коаліція з понад 150 громадських і правозахисних організацій — заявили, що зареєстрували майже 600 тисяч учасників, а кількість присутніх на місцях сягнула мільйонів.

Протестувальники зібралися біля будівель уряду, на площах і біля штабів держустанов. У Вашингтоні тисячі людей вийшли на Національну алею з плакатами "Врятуйте Америку. Де-Трампізуйте світ", "Демократія помирає, коли ми мовчимо" та "Зупиніть божевілля". Виступаючи перед мітингувальниками, конгресмен Джеймі Раскін заявив, що країна опинилася під загрозою диктатури, а Трамп "має політику Муссоліні та економіку Герберта Гувера".

Протести в Лос-Анджелесі

Виступила також Ільхан Омар, яка наголосила: "Якщо ви хочете країну, що вірить у верховенство права, в опіку над бідними та майбутнє дітей — ми маємо боротися за це". Конгресмен Максвелл Фрост закликав людей не мовчати: "Авторитарні режими тестують межі — і ми не маємо бути тихими".

Серед головних вимог протестувальників — припинення демонтажу програм медичної допомоги, медичної турботи та соціального забезпечення, скасування атак на мігрантів і звільнення державних службовців, які захищають вибори й права людини.

На протестах були і люди з українськими прапорами:

Протести в Америці

ЗМІ повідомляють, що в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку та Бостоні протестні марші сягали кількох кілометрів. П’яту авеню в Нью-Йорку, за словами очевидців, було заповнено учасниками "настільки далеко, наскільки сягало око".

Мапа з запланованими протестами в США

Протести в Америці

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що поки американці виходять на протести та висловлюють свою відверту думку щодо політики адміністрації Трампа, сам американський лідер вже другий день поспіль займається своїм улюбленим спортом.