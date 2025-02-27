Трохи вища за прожитковий мінімум. За яких умов таку пенсію отримуватиме 60-річна жінка

На розмір пенсії в Україні впливає не тільки страховий стаж

Пенсія у чоловіка, що отримує 9 тисяч гривень зарплати, у лютому 2025 року не перевищуватиме 3500 гривень. А якою очікується виплата, якщо замість чоловіка, пенсію оформлюватиме жінка, розповість "Телеграф".

Аби вийти на відпочинок у 2025 році, 60-річним українцям потрібно мати не менше 32 років страхового стажу, згідно зі даними Пенсійного фонду. Але ця умова діє, якщо виплату оформлюватимуть за віком і на загальних умовах.

Якщо українка вирішила у лютому 2025 року вийти на пенсію в 60 років, отримуючи 9 тисяч гривень зарплати, та маючи 32 роки страхового стажу, то вона розраховує на пенсійне нарахування в 3190 гривень.

Варто зауважити, що ця сума актуальна на загальних умовах, без врахування пільгових категорій населення — ветеран війни, почесний донор, діти війни, особа, що має особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з українців після запланованої індексації пенсійних нарахувань у березні поточного року залишиться зі такими самими виплатами, що і до перерахування.