На одній пачці масла зекономите до 36 грн. Де зараз діють акції

Акційна пропозиція наразі діє лише в одному магазині

Вершкове масло точно буде в кошику до Великодня 2025. Він витягне з гаманців українців значні суми, але якщо пошукати найбільш вигідні ціни на продукти, які є в ньому, то можна значно зекономити.

"Телеграф" вирішив проаналізувати вартість популярного вершкового масла "Селянське" та найти найдешевшу пачку серед українських магазинів. Місцями цінник не перевищує 87 гривень.

Ціни на вершкове масло

Найнижча ціна на 180 грамів вершкового масла "Селянське" 72,5% є в "Сільпо". Цей магазин пропонує купити товар по акції в 86,99 гривні, замість 123,0 гривень.

Вище 100 гривень, а саме 113,90 гривень, Селянське продається в "Auchan".

Більш дорожчим масло є в "Мetro" — 118,46 гривні.

За 180-грамову пачку 119,40 гривень потрібно віддати в "МегаМаркет".

Найдорожчий товар серед запропонованих наявний в "Varus". Там він коштує 123 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштуватиме одна паска до Великодня 2025 року. Крім того, ми дізнались, які прикраси до великоднього хліба будуть найдешевшими — посипка, цукрові квіти чи сухофрукти.