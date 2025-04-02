У 500 грн точно не вкладетеся. Скільки коштуватиме великодній кошик в 2025

Набір продуктів зі семи пропозицій на великодній кошик у 2025 обійдеться українцям не дешево

Готуючись до Великодня 2025, українці вже починають закуповувати продукти для приготування страв чи на великодній кошик. У цьому році він витягне з гаманця досить кругленьку суму.

"Телеграф" вирішив розібратись, скільки потрібно буде віддати за продукти для великоднього кошика, в який кладуть ковбасу, м'ясо, сир, масло, крашанки чи писанки, паску та сіль. Ціни були взяті з "Мінфін".

Тож, середня вартість на ковбасу копчену "Глобіно" 460 грамів складає 153,59 гривні. Можна знайти і більш дорожчий варіант ковбаси, а саме "Алан Брауншвейська" сирокопчена 1 кілограм за 989,70 гривень.

Другим у списку є м'ясо. Ми взяли свинину, а саме ошийок. 1 кілограм ошийка наразі в середньому коштує 269,43 гривні.

До кошика також кладуть твердий сир, наприклад "Звени Гора" голандський 45%, який наразі продають за середньою ціною в 189 гривень.

З молочних продуктів також йде масло. За "Селянське" 72,5% 200 грамів потрібно віддати 117,25 гривні. Якщо брати "Яготинське" 73%, то 104,95 гривні.

Не варто забувати про найголовніші продукти — яйця та паску. Наразі десяток коштує в середньому 79,60, якщо купувати від "Квочки", або 72,83 гривні — від "Ясенсвіт".

Ще раніше "Телеграф" вирахував, яка буде собівартість паски у 2025 році. Вона обійдеться українцям в 34,09 гривень.

Деякі можуть покласти в кошик ще сіль. Один кілограм коштує 37,45 гривні в середньому. Але ж ніхто не буде брати кіло, тому 10 грамів коштуватиме 0,4 гривні.

Отже, великодній кошик обійдеться українцю у 2025 році в середньому в 824,29 гривні. Ми брали більш дешеві товари з-поміж запропонованих. Крім того, ціни можуть коливатись, якщо деякі товари купувати менше кілограма або обирати інші варіанти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки потрібно віддати наразі за лампадки, рушники та свічки до Великодня 2025.