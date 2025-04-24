Трамп назвав можливі строки своєї зустрічі з Путіним

У Саудівській Аравії зустріч навряд чи відбудеться

Американський лідер Дональд Трамп готовий особисто зустрітися із російським президентом Володимиром Путіним. Це може статися невдовзі після його поїздки до Саудівської Аравії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Таку заяву Трамп зробив під час спілкування зі ЗМІ в Овальному кабінеті, пише CNN. За його словами, зустріч малоймовірна під час візиту до Саудівської Аравії.

"Це можливо, але, швидше за все, ні. Я думаю, ми зустрінемося з ним незабаром після цього", — сказав американський президент, відповідаючи на запитання про зустріч у Саудівській Аравії.

Саудівська Аравія стала місцем, де проводяться переговори між Росією та Україною, під час яких дві країни обговорюють потенційне припинення вогню.

Поїздка на Близький Схід, запланована на 13–16 травня, стане другою закордонною поїздкою Трампа за другий строк після його запланованого візиту до Риму цими вихідними на похорон Папи Римського.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що зараз триває підготовка до зустрічі глави Кремля та Дональда Трампа, яка "має бути продуктивною".