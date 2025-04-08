На одной пачке масла сэкономите до 36 грн. Где сейчас действуют акции

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Сливочное масло точно будет в корзине до Пасхи 2025. Она вытянет из кошельков украинцев значительные суммы, но если поискать наиболее выгодные цены на продукты, которые есть в ней, то можно значительно сэкономить.

"Телеграф" решил проанализировать стоимость популярного сливочного масла "Селянское" и найти самую дешевую пачку среди украинских магазинов. Местами ценник не превышает 87 гривен.

Цены на сливочное масло

Самая низкая цена на 180 граммов сливочного масла "Селянское" 72,5% есть в "Сільпо". Этот магазин предлагает купить товар по акции в 86,99 гривны, вместо 123,0 гривны.

Выше 100 гривен, а именно 113,90 гривны, Селянское продается в "Auchan".

Более дорогим масло есть в "Мetro" — 118,46 гривны.

За 180-граммовую пачку 119,40 гривны нужно отдать в "МегаМаркет".

Самый дорогой товар среди предложенных имеется в "Varus". Там он стоит 123 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько будет стоить одна паска к Пасхе 2025 года. Кроме того, мы узнали, какие украшения к пасхальному хлебу будут самыми дешевыми – посыпка, сахарные цветы или сухофрукты.