Держсекретар США гнівно відреагував на чутки про зняття санкцій з газопроводу "Північний потік-2"

США спростовують інформацію про зняття санкцій з газопроводу Росії

Державний секретар США Марко Рубіо категорично спростував інформацію, опубліковану виданням Politico, щодо можливого зняття санкцій з російського газопроводу "Північний потік-2". Він заявив, що ні він, ні спеціальний посланець президента США Стів Уіткофф не обговорювали послаблення санкційного режиму проти Росії в рамках будь-яких угод з Україною.

"Це журналістська недбалість. Якщо Politico має хоч краплину чесності, вони повністю відмовляться від цієї вигадки", — написав Рубіо у соціальній мережі X.

Раніше Politico з посиланням на п'ять інформованих джерел повідомило, що Стів Віткофф нібито запропонував скасувати санкції щодо "Північного потоку-2". За даними видання, проти цієї ініціативи виступили державний секретар Марко Рубіо та міністр внутрішніх справ США Дуг Бергум.

Один із джерел видання також зазначило, що можливе повернення Росії статусу головного постачальника енергоресурсів до Європи могло б стати "кривавою лазнею" для американських компаній, які видобувають нафту та газ.

Також раніше "Телеграф" писав, що газопровід "Турецький потік" атакували дрони. Що відомо про наслідки удару.