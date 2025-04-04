Значно зекономите. Де купити яйця по акції на майже 30 грн дешевше

Ціни на яйця в Україні ростуть, але в деяких магазинах 4 квітня 2025 діє акція, тому можна суттєво зекономити

Яйця продовжують поступово дорожчати перед Великоднем 2025, як і інші популярні товари, на котрі росте попит перед святом. За понад тиждень ціна на десяток збільшилась на 1,3 гривні.

"Телеграф" вирішив проаналізувати, скільки наразі коштують яйця в коробках та на роздріб, які будуть найдешевшими та де є нині акції. Згідно зі "Мінфін", середня вартість курячих яєць "Квочка" складає 79,60 гривень, коли 24 березня 2025 року вона не перевищувала 78,30 гривень.

Водночас від "Ясенсвіт" за десяток потрібно віддати в середньому 72,83 гривні. В кінці березня вартість була більшою — 72,86 гривні.

Ми також дізнались, де наразі можна купити яйця по акції. За найбільш вигідною пропозицією десяток продається в "Fozzyshop", де одне яйце коштує 4,99 гривні. Відповідно 10 штук — 49,90 гривень. Зауважте, що цей товар йде на роздріб.

Водночас інші українські магазини пропонують купити яйця за такими найнижчими цінами:

У "Novus" також можна придбати яйця на роздріб. Ціна за одне — 5,79 гривні;

У "Сільпо" вони будуть трошки дорожчими та в упаковці — 61,49 гривні;

У "Metro" найнижча ціна стартує від 70,90 гривень;

А у "ФОРА" наявні найдорожчі яйця серед запропонованих — 74,90 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у скільки обійдеться великодній кошик у 2025 році.