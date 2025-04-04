Рус

Значно зекономите. Де купити яйця по акції на майже 30 грн дешевше

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Вигідні ціни на яйця
Вигідні ціни на яйця. Фото Колаж Телеграфу

Ціни на яйця в Україні ростуть, але в деяких магазинах 4 квітня 2025 діє акція, тому можна суттєво зекономити

Яйця продовжують поступово дорожчати перед Великоднем 2025, як і інші популярні товари, на котрі росте попит перед святом. За понад тиждень ціна на десяток збільшилась на 1,3 гривні.

"Телеграф" вирішив проаналізувати, скільки наразі коштують яйця в коробках та на роздріб, які будуть найдешевшими та де є нині акції. Згідно зі "Мінфін", середня вартість курячих яєць "Квочка" складає 79,60 гривень, коли 24 березня 2025 року вона не перевищувала 78,30 гривень.

Водночас від "Ясенсвіт" за десяток потрібно віддати в середньому 72,83 гривні. В кінці березня вартість була більшою — 72,86 гривні.

Ми також дізнались, де наразі можна купити яйця по акції. За найбільш вигідною пропозицією десяток продається в "Fozzyshop", де одне яйце коштує 4,99 гривні. Відповідно 10 штук — 49,90 гривень. Зауважте, що цей товар йде на роздріб.

Водночас інші українські магазини пропонують купити яйця за такими найнижчими цінами:

  • У "Novus" також можна придбати яйця на роздріб. Ціна за одне — 5,79 гривні;
  • У "Сільпо" вони будуть трошки дорожчими та в упаковці — 61,49 гривні;
  • У "Metro" найнижча ціна стартує від 70,90 гривень;
  • А у "ФОРА" наявні найдорожчі яйця серед запропонованих — 74,90 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у скільки обійдеться великодній кошик у 2025 році.

Теги:
#Ціни #Ціни на продукти #Яйця