Скільки потрібно віддати на продукти для паски у 2025. І це без родзинок та глазурі

Собівартість пасок може коливатись, адже магазини пропонують різні ціни на продукти

До Великодня 2025 є ще понад місяць, але українці вже починають готуватись до свята, адже протягом квітня поступово підійматиметься попит на товар, відповідно і ціна. В їхньому продуктовому кошику точно будуть продукти, які потрібні для приготування пасок.

"Телеграф" вирішив порахувати, у скільки наразі обійдуться основні інгредієнти для випікання паски. Для вираховування остаточної суми за основу взяли середні ціни на товари у "Мінфін".

Ціни на продукти для паски у 2025

Згідно з рецептом, про який ми писали раніше, нам потрібно

дріжджів живих 25 г — 3,725 гривні;

молока 200 г — 11,44 гривні;

яєць 3 шт — 23,88 гривні;

цукру 190 г — 6,5 гривні;

вершкового масла 70 г — 41,04 гривні;

борошна 500 г — 15,695 гривні.

Цього набору продуктів, чек на який вийде в 102,28 гривні, вистачить аби приготувати тісто для трьох пасок. Відповідно, одна пасочка обійдеться в 34,09 гривень, п'ять коштуватимуть 170,47 гривні, а десяток — 340,93 гривні. А якщо потрібно десь 25-50 штук, то сума підскочить до 852,33-1704,66 гривні.

Зверніть увагу, що ця сума була вирахувана без цін на родзинки, глазур, цукровий декор тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можна наразі купити штучні квіти до Великодня 2025 до 5 гривень за букет.