Декор до Великодня. Скільки потрібно віддати наразі за лампадки, рушники та свічки

Цей декор, в основному, покупають разом зі штучними квітами

Під час приготування до святкування Великодня 2025 українці закупають не лише продукти для страв, а й додаткові традиційні товари — штучні квіти, лампадки, свічки та рушники на кладовище.

"Телеграф" вирішив дізнатись, які наразі ціни на ці товари. Крім того, ми вирахували, якою буде загальна сума в чеку, якщо придбати їх усіх разом.

Тож, "Епіцентр" пропонує купити лампадки, мінімальна ціна на які складає 24,80 гривень. Їх можна купити поштучно.

Водночас в "Rozetka" є ще більш дешеві лампадки — від 8 гривень. Вони також продаються поштучно.

Щодо свічок, то найзвичайніші в "Епіцентрі" можна придбати від 7,50 гривень. А у "Rozetka" — від 7 гривень.

А от рушники з цього списку товарів будуть найдорожчими. У "Вigl" ціни на рушники вафельні "Христос воскрес" стартують від 40 гривень. Ціна коливається від розміру.

У магазині "Катруся" мінімальна вартість на рушники сягає 45 гривень.

Тож, якщо купувати одразу всі ці товари по одній штучці за мінімальними цінами, то чек вийде на 55 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка паска вийде найдешевшою, якщо додати до неї курагу, цукати або родзинки.