Посипка, цукрові квіти чи сухофрукти. Які прикраси до паски будуть найдешевшими

Значно зекономити вдасться, якщо купувати цукрову посипку

На столі кожного українця на Великдень точно буде стояти паска, до якої, окрім основних продуктів для приготування, можна докупити сухофрукти, цукрові прикраси або посипку.

Найдорожчим варіантом прикрашання паски виявились сухофрукти, тоді як найдешевшим — посипка. Аби дізнатись це, "Телеграф" проаналізував ціни на ці товари в різних магазинах та кондитерських.

Ціни на кондитерську посипку

У "Novus" ціни на найдешевший товар стартують від майже 6 гривень, але зверніть увагу, що там всього 10 грамів. Є ще також пропозиція за майже 8 і 10 гривень, там вже 25 грамів.

"Vinkraft" пропонує найдешевшу посипку, а саме шоколадну, за 17 гривень 100 грамів. Є різні форми та кольори осколків.

Ціни на сухофрукти

Найнижча вартість на чорнослив у "Сільпо" складає 36,90 гривень за 100 грамів. Курага коштує від 112,0 гривень 150 грамів, а черешня — від 119,0 гривень за 25 грамів.

У "АТБ" вартість на 200 грамів чорносливу стартує від 82,80 гривень, на 125 грамів кураги — від 82,80 гривень, а на 125 грамів журавлини — 64,70 гривень.

Ціни на цукровий декор

Його можна купити як набором, так і окремо якусь фігурку. Найдешевшою пропозицією у "Lubystok" серед запропонованих буде набір "Яйця з квіточками" за 12,27 гривні.

Водночас у "Кukhar" — набір "Фіалка з посилкою" за 20 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштуватиме великодній кошик у 2025 році.