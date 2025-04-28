Чи варто купувати крипту й екзотичні валюти для формування фінансової подушки безпеки — поради аналітиків КИТ Group

У пошуках способу відкласти гроші на чорний день і зберегти їхню вартість під час війни, інфляції та економічної нестабільності українці дедалі частіше звертають увагу на криптовалюти й іноземні валюти не з топового списку. Однак чи справді ці інструменти підходять для формування фінансової подушки безпеки?

Як пише портал " Мінфін " , посилаючись на думки експертів, формуючи склад такої подушки, варто чітко розмежовувати інвестиційні активи й інструменти екстреного резерву. А крипта та малоліквідні валюти, попри зростаючу популярність, рідко відповідають критеріям грошей на чорний день.

"Будь-який криптоактив — стейблкоїни чи класична крипта — не заміна звичним фіатним валютам, а додатковий рівень валютної диверсифікації та підтримки ліквідності свого портфеля заощаджень", — наголошують аналітики КИТ Group, одного з найбільших операторів валютного ринку України.

На їхню думку, криптовалюти — це інструмент з підвищеним ризиком, який підходить для частини інвестиційного портфеля, але не як складова рятівного запасу. Волатильність і залежність від зовнішніх факторів роблять їх надто нестабільними у моменти, коли найбільше потрібен швидкий доступ до коштів.

Криптовалюти мають надто високий рівень волатильності, щоб бути надійною основою для подушки безпеки. Курси BTC, ETH та інших класичних криптоактивів можуть коливатися на десятки відсотків навіть у межах одного тижня. Крім того, у разі критичної ситуації (війна, блекаут, обмеження на перекази) доступ до криптогаманців або бірж може бути ускладнений чи заблокований. Навіть стейблкоїни попри їхню прив’язку до долара залишаються цифровими інструментами, які надто залежні від інфраструктури та не гарантують швидкого доступу до готівки.

Для подушки безпеки ключовими критеріями є ліквідність, доступність і простота використання у будь-яких обставинах. Аналітики КИТ Group рекомендують формувати подушку переважно з максимально ліквідних активів: готівкових і безготівкових доларів та євро, а гривні — не більше обсягу, потрібного на покриття витрат на 1–2 місяці. Все, що перевищує цю межу, поступово переводьте у валюту, щоб уникнути ризиків знецінення. Збереження структури подушки в актуальному стані — одна з основних умов її ефективності.

Не менш суперечливою виглядає спокуса сформувати резерв у валютах, які не належать до глобальних (наприклад, у британських фунтах чи швейцарських франках).

"Подушка формується винятково з ліквідних валют: дрібною купюрою номіналом декілька доларів/євро ви і розрахуєтеся з таксистом у місті, і придбаєте продукти в маленькому магазинчику, домовившись із продавцем", — пояснюють у КИТ Group.

Аналітики наголошують: валютна екзотика — це баласт. Валюти, які не використовують у повсякденному розрахунку в Україні, можуть мати високі спреди, низьку ліквідність і вузьке застосування в умовах обмеженого доступу до обмінників чи банківських сервісів. У критичний момент їхня присутність у портфелі радше створить проблему, ніж забезпечить стабільність.

То якою ж має бути грамотна структура подушки безпеки у 2025 році?

"Подушку слід сформувати ДО того, як проблеми постукають у двері, — нагадують аналітики КИТ Group. — Цей запас має містити готівку та безготівкові кошти в гривні, а також валютну частину (долар і євро) в пропорції залежно від особистих ризиків. Не накопичуйте надмірно гривню, зайву ліквідність автоматично конвертуйте у валюту".

У компанії додають, що подушка — це не фіксована сума, а живий інструмент, який потрібно переглядати щонайменше раз на квартал — з урахуванням змін у доходах, витратах, курсах валют і поточній геополітичній ситуації.