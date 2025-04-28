Стоит ли покупать крипту и экзотические валюты для формирования финансовой подушки безопасности — советы аналитиков КИТ Group
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В поисках способа отложить деньги на черный день и сохранить их стоимость во время войны, инфляции и экономической нестабильности украинцы все чаще обращают внимание на криптовалюты и иностранные валюты не из топового списка. Однако действительно ли данные инструменты подходят для формирования финансовой подушки безопасности?
Как пишет портал "Минфин", ссылаясь на мнения экспертов, формируя состав такой подушки, следует четко разграничить инвестиционные активы и инструменты экстренного резерва. А крипта и малоликвидные валюты, несмотря на растущую популярность, редко отвечают критериям денег на черный день.
"Любой криптоактив — стейблкоины или классическая крипта — не замена привычным фиатным валютам, а дополнительный уровень валютной диверсификации и поддержания ликвидности своего портфеля сбережений", — отмечают аналитики КИТ Group, одного из крупнейших операторов валютного рынка Украины.
По их мнению, криптовалюты — инструмент с повышенным риском, который подходит для части инвестиционного портфеля, но не как составляющая спасительного запаса. Волатильность и зависимость от внешних факторов делают их слишком нестабильными в моменты, когда более всего нужен быстрый доступ к денежным средствам.
Криптовалюты имеют слишком высокий уровень волатильности, чтобы быть надежной основой для подушки безопасности. Курсы BTC, ETH и других классических криптоактивов могут варьироваться на десятки процентов даже в пределах одной недели. Кроме того, в случае критической ситуации (война, блэкаут, ограничения на переводы) доступ к криптокошелькам или биржам может быть затруднен либо даже заблокирован. Даже стейблкоины, несмотря на их привязку к доллару, остаются цифровыми инструментами, которые слишком зависимы от инфраструктуры и не гарантируют быстрого обналичивания.
Для подушки безопасности ключевыми критериями являются ликвидность, доступность и простота использования в любых обстоятельствах. Аналитики КИТ Group рекомендуют формировать подушку преимущественно из максимально ликвидных активов: наличных и безналичных долларов и евро, а гривни — не более объема, нужного на покрытие расходов на 1–2 месяца. Все, что превышает этот предел, постепенно переводите в валюту во избежание рисков обесценивания. Сохранение структуры подушки в актуальном состоянии – одно из основных условий ее эффективности.
Не менее противоречивым выглядит соблазн сформировать резерв в валютах, не относящихся к глобальным (например, в британских фунтах или швейцарских франках).
"Подушка формируется исключительно из ликвидных валют: мелкой купюрой номиналом несколько долларов/евро вы и рассчитаетесь с таксистом в городе, и приобретете продукты в маленьком магазинчике, договорившись с продавцом", — объясняют в КИТ Group.
Аналитики подчеркивают: валютная экзотика – это балласт. Валюты, которые не используются в повседневном расчете в Украине, могут иметь высокие спреды, низкую ликвидность и узкое применение в условиях ограниченного доступа к обменникам либо банковским сервисам. В критический момент их присутствие в портфеле скорее создаст проблему, чем обеспечит стабильность.
Какой же должна быть грамотная структура подушки безопасности в 2025 году?
"Подушка должна быть сформирована до того, как проблемы постучат в дверь, — напоминают аналитики КИТ Group. — Этот запас должен содержать наличные деньги и безналичные средства в гривне, а также валютную часть (доллар и евро) в пропорции в зависимости от личных рисков. Не накапливайте гривню сверх необходимого, излишнюю ликвидность автоматически конвертируйте в валюту".
В компании добавляют, что подушка — это не фиксированная сумма, а живой инструмент, который нужно пересматривать по меньшей мере раз в квартал — с учетом изменений в доходах, расходах, курсах валют и текущей геополитической ситуации.