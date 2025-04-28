Стоит ли покупать крипту и экзотические валюты для формирования финансовой подушки безопасности — советы аналитиков КИТ Group

В поисках способа отложить деньги на черный день и сохранить их стоимость во время войны, инфляции и экономической нестабильности украинцы все чаще обращают внимание на криптовалюты и иностранные валюты не из топового списка. Однако действительно ли данные инструменты подходят для формирования финансовой подушки безопасности?

Как пишет портал "Минфин" , ссылаясь на мнения экспертов, формируя состав такой подушки, следует четко разграничить инвестиционные активы и инструменты экстренного резерва. А крипта и малоликвидные валюты, несмотря на растущую популярность, редко отвечают критериям денег на черный день.

"Любой криптоактив — стейблкоины или классическая крипта — не замена привычным фиатным валютам, а дополнительный уровень валютной диверсификации и поддержания ликвидности своего портфеля сбережений", — отмечают аналитики КИТ Group, одного из крупнейших операторов валютного рынка Украины.

По их мнению, криптовалюты — инструмент с повышенным риском, который подходит для части инвестиционного портфеля, но не как составляющая спасительного запаса. Волатильность и зависимость от внешних факторов делают их слишком нестабильными в моменты, когда более всего нужен быстрый доступ к денежным средствам.

Криптовалюты имеют слишком высокий уровень волатильности, чтобы быть надежной основой для подушки безопасности. Курсы BTC, ETH и других классических криптоактивов могут варьироваться на десятки процентов даже в пределах одной недели. Кроме того, в случае критической ситуации (война, блэкаут, ограничения на переводы) доступ к криптокошелькам или биржам может быть затруднен либо даже заблокирован. Даже стейблкоины, несмотря на их привязку к доллару, остаются цифровыми инструментами, которые слишком зависимы от инфраструктуры и не гарантируют быстрого обналичивания.

Для подушки безопасности ключевыми критериями являются ликвидность, доступность и простота использования в любых обстоятельствах. Аналитики КИТ Group рекомендуют формировать подушку преимущественно из максимально ликвидных активов: наличных и безналичных долларов и евро, а гривни — не более объема, нужного на покрытие расходов на 1–2 месяца. Все, что превышает этот предел, постепенно переводите в валюту во избежание рисков обесценивания. Сохранение структуры подушки в актуальном состоянии – одно из основных условий ее эффективности.

Не менее противоречивым выглядит соблазн сформировать резерв в валютах, не относящихся к глобальным (например, в британских фунтах или швейцарских франках).

"Подушка формируется исключительно из ликвидных валют: мелкой купюрой номиналом несколько долларов/евро вы и рассчитаетесь с таксистом в городе, и приобретете продукты в маленьком магазинчике, договорившись с продавцом", — объясняют в КИТ Group.

Аналитики подчеркивают: валютная экзотика – это балласт. Валюты, которые не используются в повседневном расчете в Украине, могут иметь высокие спреды, низкую ликвидность и узкое применение в условиях ограниченного доступа к обменникам либо банковским сервисам. В критический момент их присутствие в портфеле скорее создаст проблему, чем обеспечит стабильность.

Какой же должна быть грамотная структура подушки безопасности в 2025 году?

"Подушка должна быть сформирована до того, как проблемы постучат в дверь, — напоминают аналитики КИТ Group. — Этот запас должен содержать наличные деньги и безналичные средства в гривне, а также валютную часть (доллар и евро) в пропорции в зависимости от личных рисков. Не накапливайте гривню сверх необходимого, излишнюю ликвидность автоматически конвертируйте в валюту".

В компании добавляют, что подушка — это не фиксированная сумма, а живой инструмент, который нужно пересматривать по меньшей мере раз в квартал — с учетом изменений в доходах, расходах, курсах валют и текущей геополитической ситуации.