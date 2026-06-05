Критично близький до "червоної лінії" НБУ: що не так з "Альянс Банком"
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Над ним навис не лише ризик втрати ліцензії
Наразі "Альянс Банк" має одні з найгірших показників в Україні та тривалий час стикається з серйозними проблемами. Тут йдеться не тільки про рекордну кількість порушень та штрафів.
Як зазначає "Телеграф", станом на 1 травня 2026 року "Альянс Банк" має найнижчий показник регулятивного капіталу серед 26 найбільших фінустанов України — лише 11,55%. Детальніше читайте у матеріалі "НБУ влаштує новий стрес для найбільших банків. У кого найгірші показники — перелік".
Щодо показника адекватності капіталу варто зауважити, що 11,55% "Альянс Банку" критично близько до "червоної лінії" НБУ в 10%. Якщо перетнути цю межу, банк можуть визнати неплатоспроможним.
Також над "Альянсом" навис ризик втрати ліцензії, адже через низький старт є високі шанси провалити стрес-тестування НБУ. При цьому, якщо банк не витримає негативного сценарію (девальвація, інфляція) і власник не знайде коштів для докапіталізації, установу можуть вивести з ринку.
Які ще нюанси є в роботі "Альянс Банку".
- Рекордна кількість порушень та штрафів. У 2025 році банк став абсолютним лідером за сумою сплачених штрафів — 85 млн грн, що у 4,3 раза більше, ніж роком раніше. Найбільший штраф (83,5 млн грн) було накладено за "гріхи" у валютному контролі та перевірці клієнтів. При цьому величезні штрафи пов’язують з обслуговуванням нелегальної "ігорки", хоча офіційно банк позиціює себе як партнер "білого" ігорного бізнесу.
- Низька якість активів та збитковість. З 2022 частка кредитів, що не закриваються вчасно, зросла у 8 разів — до 39,9%. Це втричі гірше за середній показник по системі (12,9%). Також "Альянс" увійшов до "сімки" найгірших банків-невдах, зафіксувавши за підсумками 2025 року збиток у 2,9 млн грн, тоді як більшість інших банків показали рекордні прибутки.
- Нехтування безпекою та правами клієнтів. Банк автоматично відкриває кредитні ліміти (наприклад, 20 тис. грн) новим клієнтам у застосунку без їхнього окремого підтвердження, чим активно користуються шахраї. При цьому, за даними джерел, часто "Альянс" закриває на це очі та відмовляється проводити розслідування.
Цікаво, що, попри всі "мінуси", чисельність вкладників банку підскочила у 25 разів. Однак це пояснюють не довірою, а активною роботою з азартними гравцями та випадками, коли люди стають клієнтами мимоволі через схеми зловмисників.
Раніше "Телеграф" розповідав, які ліміти на зняття готівки на добу діють в Україні.