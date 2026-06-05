Критично близький до "червоної лінії" НБУ: що не так з "Альянс Банком"

Над ним навис не лише ризик втрати ліцензії

Наразі "Альянс Банк" має одні з найгірших показників в Україні та тривалий час стикається з серйозними проблемами. Тут йдеться не тільки про рекордну кількість порушень та штрафів.

Як зазначає "Телеграф", станом на 1 травня 2026 року "Альянс Банк" має найнижчий показник регулятивного капіталу серед 26 найбільших фінустанов України — лише 11,55%. Детальніше читайте у матеріалі "НБУ влаштує новий стрес для найбільших банків. У кого найгірші показники — перелік".

Щодо показника адекватності капіталу варто зауважити, що 11,55% "Альянс Банку" критично близько до "червоної лінії" НБУ в 10%. Якщо перетнути цю межу, банк можуть визнати неплатоспроможним.

Також над "Альянсом" навис ризик втрати ліцензії, адже через низький старт є високі шанси провалити стрес-тестування НБУ. При цьому, якщо банк не витримає негативного сценарію (девальвація, інфляція) і власник не знайде коштів для докапіталізації, установу можуть вивести з ринку.

Які ще нюанси є в роботі "Альянс Банку".

Рекордна кількість порушень та штрафів . У 2025 році банк став абсолютним лідером за сумою сплачених штрафів — 85 млн грн , що у 4,3 раза більше, ніж роком раніше. Найбільший штраф (83,5 млн грн) було накладено за "гріхи" у валютному контролі та перевірці клієнтів. При цьому величезні штрафи пов’язують з обслуговуванням нелегальної "ігорки" , хоча офіційно банк позиціює себе як партнер "білого" ігорного бізнесу.

. У 2025 році банк став абсолютним лідером за сумою сплачених штрафів — , що у 4,3 раза більше, ніж роком раніше. Найбільший штраф (83,5 млн грн) було накладено за "гріхи" у валютному контролі та перевірці клієнтів. При цьому величезні штрафи пов’язують з обслуговуванням , хоча офіційно банк позиціює себе як партнер "білого" ігорного бізнесу. Низька якість активів та збитковість . З 2022 частка кредитів, що не закриваються вчасно, зросла у 8 разів — до 39,9% . Це втричі гірше за середній показник по системі (12,9%). Також "Альянс" увійшов до "сімки" найгірших банків-невдах, зафіксувавши за підсумками 2025 року збиток у 2,9 млн грн , тоді як більшість інших банків показали рекордні прибутки.

. З 2022 частка кредитів, що не закриваються вчасно, зросла у 8 разів — до . Це втричі гірше за середній показник по системі (12,9%). Також "Альянс" увійшов до "сімки" найгірших банків-невдах, зафіксувавши за підсумками 2025 року , тоді як більшість інших банків показали рекордні прибутки. Нехтування безпекою та правами клієнтів. Банк автоматично відкриває кредитні ліміти (наприклад, 20 тис. грн) новим клієнтам у застосунку без їхнього окремого підтвердження, чим активно користуються шахраї. При цьому, за даними джерел, часто "Альянс" закриває на це очі та відмовляється проводити розслідування.

Альянс Банк: основню нюанси. Інфографіка: ШІ/"Телеграф"

Цікаво, що, попри всі "мінуси", чисельність вкладників банку підскочила у 25 разів. Однак це пояснюють не довірою, а активною роботою з азартними гравцями та випадками, коли люди стають клієнтами мимоволі через схеми зловмисників.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ліміти на зняття готівки на добу діють в Україні.