Ліміти на зняття готівки посилюють. Яка максимальна сума на добу в найбільших банках
Деякі клієнти можуть отримати лише 5 тисяч
В Україні посилюється фінансовий моніторинг за клієнтами банків. Тому на зняття готівки діють певні ліміти по сумах.
"Телеграф" розповість, які банки та скільки дозволяють зняти готівки, та у кого ліміти найнижчі. Зауважимо, що такі дії пов'язані з меморандумом про фінансовий моніторинг, який має посилити контроль руху коштів.
Так, ПриватБанк більшості клієнтів дозволяє зняти до 20 тисяч грн на добу. В Ощаду обмеження залежать від карти: зарплатні та пенсійні — 25 тисяч на добу, кредитні до 15 тисяч на добу. Райффайзен Банк та ПУМБ мають добовий ліміт на зняття готівки 20 000 грн.
У monobank добовий ліміт на зняття готівки через банкомати становить 20 тисяч гривень. При цьому через каси банків-партнерів клієнти можуть отримати до 50 тисяч гривень. Втім, клієнти банку, яких відносять до категорії з підвищеним ризиком, ліміт становить від 5 до 10 тисяч грн на добу.
Основна причина таких лімітів — це боротьба з тіньовими операціями та посилення моніторингу. Адже наразі фінустанови дедалі частіше перевіряють походження коштів, особливо якщо клієнт регулярно знімає великі суми або не може підтвердити свої доходи.
Цікаво, що Національний банк України встановив загальний ліміт на зняття готівки в банкоматах у розмірі 100 000 грн на добу. Але обмеження окремих банків врази більші.
