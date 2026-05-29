Ліміти на зняття готівки посилюють. Яка максимальна сума на добу в найбільших банках

Деякі клієнти можуть отримати лише 5 тисяч

В Україні посилюється фінансовий моніторинг за клієнтами банків. Тому на зняття готівки діють певні ліміти по сумах.

"Телеграф" розповість, які банки та скільки дозволяють зняти готівки, та у кого ліміти найнижчі. Зауважимо, що такі дії пов'язані з меморандумом про фінансовий моніторинг, який має посилити контроль руху коштів.

Так, ПриватБанк більшості клієнтів дозволяє зняти до 20 тисяч грн на добу. В Ощаду обмеження залежать від карти: зарплатні та пенсійні — 25 тисяч на добу, кредитні до 15 тисяч на добу. Райффайзен Банк та ПУМБ мають добовий ліміт на зняття готівки 20 000 грн.

У monobank добовий ліміт на зняття готівки через банкомати становить 20 тисяч гривень. При цьому через каси банків-партнерів клієнти можуть отримати до 50 тисяч гривень. Втім, клієнти банку, яких відносять до категорії з підвищеним ризиком, ліміт становить від 5 до 10 тисяч грн на добу.

Основна причина таких лімітів — це боротьба з тіньовими операціями та посилення моніторингу. Адже наразі фінустанови дедалі частіше перевіряють походження коштів, особливо якщо клієнт регулярно знімає великі суми або не може підтвердити свої доходи.

Ліміти на зняття готівки в банках

Цікаво, що Національний банк України встановив загальний ліміт на зняття готівки в банкоматах у розмірі 100 000 грн на добу. Але обмеження окремих банків врази більші.

