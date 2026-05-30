Покваптесь, поки не згоріли гроші. На що можна витрати Нацкешбек та до якого числа

З липня програма запрацює у звичайному режимі

В українців залишився місяць, аби витрати гроші Національного кешбеку. Вже з 30 червня програма розпочне новий етап.

Про це повідомляє "Дія". Зазначається, що після 30 червня усі гроші з рахунку "Національний кешбек" повернуться на рахунок держави.

"Кешбек за квітень нарахуємо наприкінці травня. Використати виведені на картку кошти можна буде до 30 червня. Після цього програма розпочне наступний етап", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за травневі покупки кешбек на рахунок надійде в липні. Згодом все працюватиме у звичному режимі, а гроші надходитимуть після 20 числа щомісяця. Максимальна сума кешбеку залишається без змін — 3 000 грн на місяць.

На що можна витратити гроші Нацкешбеку:

комунальні послуги;

ліки та медичні вироби;

книги й друкована продукція;

поштові послуги;

продукти українського виробництва;

благодійність і донати на ЗСУ.

На що можна витратити гроші Нацкешбеку

Зауважимо, що ці кошти не можна переказувати з карти на карту, або зняти в банкоматі, чи поповнити мобільний рахунок. Оплата продуктів, ліків або книг можлива лише в точках, які є учасниками програми. Зазвичай товар має відповідне маркування, яке показує, що його можна оплатити грошима "Національного кешбеку".

Деякі категорії товарів, зокрема алкоголь чи тютюнові вироби, не входять в програму "Національного кешбеку" у будь-якому магазині.

Раніше "Телеграф" розповідав, які зміни очікують українців у червні 2026, та кого вони торкнуться.