"Знак – Перемога". Над Україною другий день поспіль видно красиве небесне явище (фото)

В коментарях не обійшлося без гумору

Мешканці Дніпра сьогодні вдень, 9 травня, спостерігали красиве небесне явище — сонячне гало. Напередодні, а саме 8 травня, подібне природне явище бачили й в Одесі.

Ореол навколо сонця викликав неабиякий захват українців. Світлинами ділилися у соціальних мережах, як окремі люди, так і міські пабліки новин.

В коментарях не обійшлося без гумору, який так притаманний чи не всім українцям. Так, природне явище, зокрема, назвали "залізним куполом", "щитом проти шахедів", а також "кліматичною зброєю".

Що таке гало?

Гало це таке атмосферне явище, яке виникає за певних умов, а саме внаслідок заломлення і відбиття світла в льодяних кристалах. Гало буває і сонячним і місячним. При чому, воно не належить до рідкісних явищ і може відбуватися по кілька разів на місяць, або і на тиждень.

Зазвичай, таке атмосферне явище говорить про те, що йде похолодання. Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україну повертаються заморозки.