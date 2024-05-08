В небі над Одесою помічено незвичайне та красиве природне явище: як воно виглядає (відео)

Його можуть побачити одесити та гості міста просто піднявши голову в небо

Мешканці Одеси 8 травня можуть спостерігати у небі досить незвичайне та красиве природне явище. Їм є величезний ореол довкола сонця.

Про це повідомляють місцеві пабліки, які публікують фото цього явища. Його можуть побачити одесити та гості міста просто піднявши голову у небо. Цей ореол є об’єктом, схожим на веселку навколо сонця.

У науці ці ореоли називають гало. Насправді це ціла група атмосферних явищ, що характеризується виникненням вторинного свічення навколо джерела світла, що зазвичай має форму кола, кільця, дуги, світлового стовпа або "алмазного пилу".

У випадку з Одесою можна бачити красиве та рівне кільце.

Гало викликано переважно крижаними кристалами в пір’ястих хмарах у верхніх шарах тропосфери на висоті 5-10 км. Вигляд гало залежить від форми та розташування кристалів. Відбите і заломлене крижаними кристалами світло нерідко розкладається в спектр, що робить гало схожим на веселку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що по західних областях України пронісся смерч.