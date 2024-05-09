"Знак - Победа". Над Украиной второй день подряд видно красивое небесное явление (фото)

В комментариях не обошлось без юмора

Жители Днепра сегодня днем, 9 мая, наблюдали красивое небесное явление – солнечное гало. Накануне, а именно 8 мая, подобное природное явление видели и в Одессе.

Ореол вокруг солнца вызвал немалый восторг украинцев. Фотографиями делились в социальных сетях, как отдельные люди, так и городские паблики новостей.

В комментариях не обошлось без юмора, который так присущ едва ли не всем украинцам. Так, природное явление, в частности, назвали "железным куполом", "щитом против шахедов", а также "климатическим оружием".

Что такое гало?

Это такое атмосферное явление, которое возникает при определенных условиях, а именно вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Гало бывает и солнечным и лунным. Причем, оно не относится к редким явлениям и может происходить по несколько раз в месяц или в неделю.

Обычно такое атмосферное явление говорит о том, что идет похолодание. Напомним, недавно мы писали о том, что в Украину возвращаются заморозки.