Смерч пронісся у західних областях України: мережею ширяться відео природного явища

Незвичне природне явище помітили місцеві

У Львівській та Волинській областях було зафіксовано незвичне природне явище. Мешканці цих регіонів спостерігали смерч, який пронісся полями.

Про це інформують місцеві телеграм-канали. Також користувачі мережі діляться відео природного явища.

Зазначається, що у неділю, 5 травня, смерч помітили у Волинській області. Незвичайне явище сталось у селі Дмитрівка Луцького району.

Село Дмитрівка на мапі (відміно червоним прапорцем)

А от вже у понеділок, 6 травня, подібне явище бачили і в Львівські області.

Зауважимо, що смерчі в Україні є досить поширеним явищем. Найчастіше вони відбуваються на півдні і заході країни. Смерч являє собою атмосферне явище у вигляді вихору, яке виникає в грозових хмарах і може тягнутися до самої землі. Якщо говорити простіше, то це атмосферний вихор, що дістає до поверхні землі і змітає на своєму шляху практично все.

Швидкість просування смерчів також різна, у середньому — 40 — 60 км/год (в дуже рідкісних випадках може досягати 210 км/год). А тривалість "життя" цього природного явища коливається від декількох секунд до декількох годин

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні спостерігалось ще одне природне явище "кольорові" або "брудні" дощі. Адже на територію нашої країни принесло пил з Сахари. Однак побоюватися такої аномалії не варто, оскільки ці опади не є небезпечними.