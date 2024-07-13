У Дніпрі чоловік накинувся на військового зі словами "Слава Росії": за справу взялася поліція (відео)

Заяв до поліції на цю тему не надходило

У Дніпрі невідомий чоловік напав на військового, він ображав його та говорив "слава Росії". Інцидент трапився на вулиці Володимира Антоновича.

Telegram-канал "Дніпро Оперативний" опублікував два відео з місця. На одному з них початок ситуації, все виглядає так, що чоловік просто йшов, побачив машину з військовим, підійшов, відчинив двері авто та почав сварку.

"Що ти, зелененький? Слава Росії. Що ти за Україну?", — почав чіплятися до військового неадекват, після чого почав бійку.

Військовий поводився стримано, навіть у відповідь на словесну провокацію. Однак коли дивний чоловік почав розпускати руки, захищався.

"Суспільне Дніпро" повідомляє, що у пресслужбі поліції виданню сказали, що звернень з цього приводу правоохоронцям не надходило. Проте для перевірки інформації поліцейські зафіксували факт та встановлюють обставини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі фітнес-тренер облаяв матом військового, який служив у 53-й бригаді ЗСУ та побажав йому смерті. За українського захисника заступилися і "дохідливо пояснили" тренеру, що так поводитися не можна.