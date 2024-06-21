"Хочеш, щоб я тебе розірвав?": у Львові ексвійськовий накинувся на перехожого (відео)

Інцидент стався неподалік управління патрульної поліції Львівської області

У Львові чоловік, який заявив, що він нібито "командир батальйону 24 бригади", припаркував автомобіль Nissan Navara на пішохідному переході. На прохання перехожого перепаркувати машину, він відповів агресивно, погрожуючи та переходячи на мат.

Як пише zaxid.net, львів’янин Артем Цебрій, який зробив зауваження водію, записав його відповідь на відео. У 24 омбр імені короля Данила, командиром якої назвався нервовий водій, відреагували на інцидент.

Як розповів автор відео, він попросив водія, який залишив свій пікап камуфляжного кольору просто на пішохідному переході, переставити машину в інше місце. Однак натомість той почав ображати його.

"Ти хочеш, щоб я зараз тебе тут розірвав на шматки?", — накинувся він на львів’янина.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Як уточнив Артем Цебрій, це сталося 20 червня близько 17:30 на перехресті вул. Кульпарківська – Перфецького біля автозаправки "Укрнафти". Неподалік розташоване управління патрульної поліції Львівської області.

"Чоловік апелював, що має інвалідність, тому він може ставати де хоче. Я викликав поліцію, вони перевірили його документи і відпустили", – додав він.

У 24-й бригаді повідомили, що цього чоловіка було звільнено з армії за станом здоров’я ще минулого року. Крім того, командиром він не був.

"У мережі активно шириться відео з недостойною поведінкою особи, яка представляється нібито одним із командирів 24 ОМБр імені короля Данила. Повідомляємо, що даний громадянин був звільнений з лав ЗСУ за станом здоров’я в 2023 році і ніколи не обіймав офіцерської посади", – йдеться у повідомленні бригади.

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