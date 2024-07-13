В Днепре мужчина набросился на военного со словами "Слава России": за дело взялась полиция (видео)

Заявлений в полицию на эту тему не поступало

В Днепре неизвестный мужчина напал на военного, он оскорблял его и говорил "слава России". Инцидент произошел на улице Владимира Антоновича.

Telegram-канал "Дніпро Оперативний" опубликовал два видео с места. На одном из них начало ситуации, все выглядит так, что мужчина просто шел, увидел машину с военным, подошел, открыл дверь авто и начал ссору.

"Что ты, зелененький? Слава России. Что ты за Украину?", — начал приставать к военному неадекват, после чего начал драку.

Военный вел себя сдержано, даже в ответ на словесную провокацию. Однако когда странный мужчина начал распускать руки — защищался.

"Суспільне Дніпро" сообщает, что в пресс-службе полиции изданию сказали, что обращений по этому поводу правоохранителям не поступало. Однако для проверки информации полицейские зафиксировали факт и устанавливают обстоятельства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе фитнес-тренер обматерил военного, который служил в 53-й бригаде ВСУ и пожелал ему смерти. За украинского защитника вступились и "доходчиво объяснили" тренеру, что так себя вести нельзя.