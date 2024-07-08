"Розплодилися, їздять тут зайцем": в Одесі спалахнув скандал з військовим та водієм маршрутки (відео)

Вимушений був сплатити проїзд

В Одесі розгорівся черговий скандал з військовослужбовцем та водієм маршрутки, який відмовив бійцю з посвідченням у безплатному проїзді. Сказавши, що таких військових щодня "зайцем катається" багато.

Про цей інцидент розповідають місцеві пабліки. Зазначається, що подія сталась днями в одному з міських маршрутних авто.

За словами бійця, коли він ввійшов в автобус і показав водію посвідчення, почув у свою адресу почув: "Розплодилося вас тут, безкоштовно катаєтесь зайцем". Та боєць не промовчав і додав, що завдяки йому і його побратимам чоловік має можливість працювати, щодня бачити родину.

"А хто сім’ю мою годуватиме? Вас щодня по 50 людей у ​​мене безкоштовно намагаються їздити", — аргументував свою поведінку водій.

Український військовий, намагаючись далі не провокувати конфлікт, запропонував водієві подумати і взяти свої слова назад, з чим він не погодився. І після хвилинної розмови, під час якої виявилось, що водієві треба заплатити, аби він заспокоївся, боєць так і зробив (в Одесі проїзд по 15 грн — Ред.). Хоча, за словами бійця, в салоні авто багато пасажирів вступилися за нього і були обурені поведінкою водія.

"Ну я вийшов, сів на зупинці, закурив цигарку і думаю: "Так, ось це ось нормальна движуха. Втратити здоров’я, побувати в п’яти шпиталях за два роки війни, отримати УБД і заплатити за проїзд і ще й залишитися під … сом. Це жесть, куди ми котимося", – підсумував військовий.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі у ветеринарній клініці відвідувач з пуделем облаяв лікаря-ветерана ЗСУ, який втратив на війні обидві ноги. Він обурився, що лікар не встав для огляду його собаки. Цим чоловіком виявився глава одеської компанії Вадим Георгійович Шевеленко.

Раніше "Телеграф" писав, що на Тернопільщині спалахнув новий скандал через дітей, які бігали біля фонтану в трусах під час похорону військового.