У Києві таксист обікрав дружину зниклого військового на 400 тисяч гривень: подробиці

Підозрюваний може провезти 8 років за ґратами

У Києві водій таксі привласнив гроші клієнтки, які вона отримала за зниклого на війні чоловіка. Зловмиснику повідомили про підозру.

Про це повідомила поліція Києва. За словами правоохоронців, до них звернулася 31-річна киянка та розповіла про те, що вдома вона виявила відсутність сумки, з якою їхала в таксі.

В сумці лежали 400 тисяч гривень, які жінка отримала за зниклого на війні чоловіка. Гроші заявниця планувала передати побратимам чоловіка для купівлі військового обладнання.

Як з'ясувалося, киянка звернулася до служби підтримки таксі, де їй повідомили, що водій не знайшов її речей у своєму автомобілі. Проте, під час розслідування поліція отримала докази причетності водія до крадіжки речей потерпілої. Правоохоронці затримали 26-річного таксиста та вилучили у нього сумку з усіма коштами, яку він заздалегідь сховав. Гроші повернули власниці.

Вилучені кошти

"Слідчі Соломʼянського управління поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 ККУ – крадіжка вчинена в умовах воєнного стану", — зазначають у поліції.

Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Таксист сховав знайдені гроші

Раніше "Телеграф" писав, що чоловіку, який побив колишнього військового у Дарницькому районі міста Київ, повідомлено про підозру у хуліганстві. Ким виявився нападник і що йому загрожує.