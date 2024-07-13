Кричав "Слава Росії" і кидався на військового: винуватець скандалу в Дніпрі вибачився, але зробив лише гірше (відео)

Ініціатор скандалу заявив, що напередодні втратив близьку людину

Чоловік, який образив та напав на військовослужбовця у Дніпрі, записав відео з вибаченнями. За його словами, він перебував у тяжкому стані через смерть бабусі.

Відеозапис із вибаченнями з’явився у місцевих telegram-каналах. Він каже, що хотів би залагодити конфліктну ситуацію морально та матеріально.

"В той момент я був у найсильнішому стані афекту від втрати близької мені людини. Я не усвідомлював те, що я роблю", — сказав він.

За словами ініціатора конфлікту, він нібито три доби перебував без води, їжі та сну, чим довів свій організм до "катастрофічної знемоги". При цьому чоловік запевняє, що у скандальній ситуації не було нічого, пов’язаного із політикою чи війною.

"Я люблю свою батьківщину. Я ніколи не підтримував військову агресію Росії. Я люблю Україну. Головне, що я хочу зустрітися зі службовцем і загладити свою провину матеріально, за шкоду, морально і психологічно", — сказав він.

Користувачі мережі йому не повірили і після відео вибачень видали ще більше критики.

Нагадаємо, в Одесі тренер образив військовослужбовця та побажав йому смерті. Після скандалу з ним поговорили волонтери, після чого він вирушив проходити службу до третьої штурмової бригади.