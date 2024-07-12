Тренер, який бажав смерті військовому в Одесі, вирушив на фронт: служитиме у легендарній бригаді

Військові зі 154-ї бригади відмовилися служити з кривдником

Фітнес-тренер Севастьян Гогович з Одеси, який образив військового та побажав смерті, вирушив на фронт. Він проходитиме службу у Третій штурмовій.

Про це повідомив волонтер Дем’ян Ганул. Він ще раз наголосив, що українських військових ображати не можна.

У день конфлікту Севастьяна Гоговича забрав ТЦК та вручив йому повістку на мобілізацію. Чоловік пройшов ВЛК і за його результатами був направлений до 154-ї бригади, звідки й були військові, яких він ображав.

Однак потім його перенаправили до Третьої штурмової бригади, оскільки військові 154-ї бригади "були зли на нього".

"Хлопці пообіцяли провести з ним роботу, вони знають, як це робити, я впевнений. Тому хочу попередити всіх, хто захоче ображати військових — цього не потрібно робити. Тому що буде відповідна реакція не лише від здорового суспільства, а й від військового керівництва країни і самих військових", — резюмував Дем’ян Ганул.

Нагадаємо, що інцидент стався 6 липня у спорт-залі, який розташований у БЦ "Планета". Тренер матерів військових, ображав і бажав смерті всім захисникам України. Після того як відео потрапило до мережі, Дем’ян Ганул із небайдужими українцями відвідали Севастьяна Гоговича, але той виявився з розбитим носом. На місце було викликано співробітників ТЦК, які відвезли фітнес-тренера для перевірки даних.

Також "Телеграф" розповідав про те, що колишній прокурор Ростислав Ільницький вирушив на фронт. Після скандального весілля у Львові він ховався на горищі тещі.