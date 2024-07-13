Кричал "Слава России" и бросался на военного: виновник скандала в Днепре извинился, но сделал только хуже (видео)

Инициатор скандала заявил, что накануне потерял близкого человека

Мужчина, который оскорбил и напал на военнослужащего в Днепре, записал видео с извинениями. По его словам, он находился в тяжелом состоянии из-за смерти бабушки.

Видеозапись с извинениями появилась в местных telegram-каналах. Он говорит, что хотел бы уладить конфликтную ситуацию морально и материально.

"В тот момент я был в сильнейшем состоянии аффекта от потери близкого мне человека. Я не осознавал то, что я делаю", — сказал он.

По словам инициатора конфликта, он якобы три сутки находился без воды, еды и сна, чем довел свой организм до "катастрофического изнеможения". При этом мужчина заверяет, что в скандальной ситуации не было ничего, связанного с политикой или войной.

"Я люблю свою родину. Я никогда не поддерживал военную агрессию России. Я люблю Украину. Главное, что я хочу встретиться со служащим и загладить свою вину материально, за причиненный ущерб, морально и психологически", — сказал он.

Пользователи сети ему особо не поверили и после видео извинений выдали еще больше критики.

Напомним, в Одессе тренер оскорбил военнослужащего и пожелал ему смерти. После скандала с ним поговорили волонтеры, после чего он отправился проходить службу в третью штурмовую бригаду.