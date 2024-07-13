"Правильне рішення" чи "Не давайте йому зброю": у мережі сперечаються через мобілізацію скандального тренера з Одеси

Українці, як завжди, розділилися на два табори

Після того, як стало відомо про те, що скандального тренера з Одеси відправили на фронт, думки українців розділилися. Одні вважають, що у легендарній Третій штурмовій його перевиховують, а інші засудили цю витівку.

Про це українці написали у коментарях під публікацією "Телеграфа".

Частина українців вважає, що рішення про відряджання на фронт цілком справедливе і нарікає, що з такою ж оперативністю потрібно мобілізувати скандальних чиновників та депутатів, мажорів тощо. Вони стверджують, що перед мобілізацією всі мають бути рівними. У мережі називають це справжнім армійським методом "не можеш – навчимо, не хочеш – змусимо".

Інші ж, навпаки, переживають за військових, адже у тренера простежується явна антиукраїнська позиція. Він може піти на співпрацю з росіянами, здатися в полон або навіть здати позиції своїх товаришів по службі. Українці просять не давати йому до рук зброю, адже не виключають нападу на військових.

Нагадаємо, що конфлікт стався в Одесі 6 липня у БЦ "Планета". Фітнес-тренер Севастьян Гогович образив двох військових, послав їх "на три літери" та побажав усім українським захисникам смерті. Розбиратися з кривдником приїхав волонтер Дем’ян Ганул та ще кілька небайдужих українців. У результаті з’явилося фото тренера із розбитим носом.

На місце конфлікту викликали ТЦК та фітнес-тренера відвезли для перевірки даних. Пізніше йому вручили повістку, він пройшов ВЛК та був направлений на фронт. Спочатку у складі 154-ї бригади, а пізніше його перенаправили до Третьої штурмової.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Одесі чоловік образив лікаря ветклініки, який на фронті отримав ампутацію обох ніг. Винуватець скандалу спробував пояснити свою позицію у мережі.