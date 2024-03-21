"Не розумію, чим я відрізняюся від інших": тренер, що втік з України, вийшов на зв’язок

Тепер він працевлаштувався у США у новій команді

Тренер з фізпідготовки "Чорноморця" Ігор Касьяненко, який вирішив не повертатися до України та втік до США, пояснив свій вчинок. Судячи зі слів фахівця, він не бачить нічого кримінального у своєму вчинку.

У коментарі Sport.ua Касьяненко сказав, що не хоче втягувати у свою історію людей із "Чорноморця". Зокрема, наставника одеської команди – Романа Григорчука.

"Не можу нічого коментувати – ні про "Дейда Каунті", ні про те, де я перебуваю, адже з великою повагою ставлюся до Романа Григорчука. Тож будь-які мої коментарі можуть вплинути на цю дуже хорошу людину. Повторюся: не буду нічого коментувати – просто не хочу. Я маю на це право. Не хочу далі втягуватися в цю історію і не знаю, кому вона важлива", — сказав він.

При цьому Касьяненко здивував те, що його історія викликала широкий резонанс в Україні.

"Не розумію, чим я відрізняюся від інших футболістів, які поїхали за кордон і не повернулися до України. І чому не було мені такої уваги, коли до моєї квартири прилетів "шахед", і ніхто про це не написав? Вибачте, що не відповів". на ваші запитання. Ось такий мій коментар", – сказав він.

Нагадаємо, що Касьяненко вирушив на тренувальний збір Чорноморця до Туреччини, але з командою назад не повернувся. Пізніше стало відомо, що він працевлаштувався у США у команді "Дейде Каунті".

Раніше "Телеграф" писав про те, як у "Чорноморці" відреагували на вчинок Касьяненка.