Залишилися без глядачів: "Чорноморець" втратив дозвіл через добу

Причиною скасування дозволу став підвищений рівень небезпеки в області

Футбольний клуб "Чорноморець" повідомив, що найближчий домашній матч УПЛ в Одесі буде зіграний за порожніх трибун. Керівництво клубу отримало повідомлення від ОВА про заборону проведення гри з глядачами.

Як повідомили у клубі, причина зрозуміла – підвищений рівень небезпеки в області. Клуб скасовує всі раніше анонсовані заходи задля збереження життя та здоров’я вболівальників, що для "Чорноморця" є пріоритетом.

Цікаво, що це рішення було ухвалено через добу після прямо протилежного рішення ОВА. Напередодні ФК "Чорноморець" отримав дозвіл від Одеської військової адміністрації на проведення матчу УПЛ у присутності вболівальників на стадіоні.

"Цього всі ми чекали дуже довго. Але ми розуміємо, що позитивні емоції не повинні підміняти собою велику відповідальність, яка покладена на всі підрозділи клубу. Вже скоро ми розповімо, де і як ви зможете придбати квитки на гру 21 туру VBET ліги проти ПК". Верес, яка відбудеться 17 березня, повідомляли в клубі в середу, 13 березня.

Раніше сьогодні, у "Чорноморці" прокоментували втечу тренера. Ігор Ка’яненко не повернувся зі зборів у Туреччині та втік до США.