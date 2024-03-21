"Не понимаю, чем я отличаюсь от других": сбежавший из Украины тренер вышел на связь

Теперь он трудоустроился в США в новой команде

Тренер по физподготовке "Черноморца" Игорь Касьяненко, который решил не возвращаться в Украину и сбежал в США, объяснил свой поступок. Судя по словам специалиста, он не видит ничего криминального в своем поступке.

В комментарии Sport.ua Касьяненко сказал, что не хочет втягивать в свою историю людей из "Черноморца". В частности, наставника одесской команды — Романа Григорчука.

"Не могу ничего комментировать – ни о "Дейде Каунти", ни о том, где я нахожусь, ведь с большим уважением отношусь к Роману Григорчуку. Так что любые мои комментарии могут повлиять на этого очень хорошего человека. Повторюсь: не буду ничего комментировать – просто не хочу. Я имею на это право. Не хочу дальше втягиваться в эту историю и не знаю, кому она важна", — сказал он.

При этом Касьяненко удивил тот факт, что его история вызвала широкий резонанс в Украине.

"Не понимаю, чем я отличаюсь от других футболистов, которые уехали за границу и не вернулись в Украину. И почему не было мне такого внимания, когда в мою квартиру прилетел "шахед", и никто об этом не написал? Простите, что не ответил на ваши вопросы. Вот такой мой комментарий", – сказал он.

Напомним, что Касьяненко отправился на тренировочный сбор "Черноморца" в Турцию, но с командой назад не вернулся. Позже стало известно, что он трудоустроился в США в команде "Дейде Каунти".

Ранее "Телеграф" писал о том, как в "Черноморце" отреагировали на поступок Касьяненко.