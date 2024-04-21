Допоможуть партнери: у Харкові знайшли, як позбутися дефіциту електроенергії

Система електропостачання буде децентралізована

У Харкові встановлять придбані газотурбінні електростанції. Вони допоможуть поліпшити ситуацію з дефіцитом електроенергії, яка виникла через російські обстріли енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, є підтримка й повне розуміння від іноземних партнерів щодо посилення енергетичної безпеки Харкова.

Голова ОВА зазначив, що спільно з віцепрем'єр-міністром з відновлення Олександром Кубраковим, очільницею профільного Комітету ВРУ з регіонального розвитку Оленою Шуляк, делегацією послів з Естонії, Данії, Швеції, Франції та представниками ООН оглянули пошкоджену житлову й енергетичну інфраструктуру Харкова. Також вони обговорили підготовку до наступної зими та напрацювання на найближчий час.

"Подякував делегатам за допомогу в забезпечні області альтернативними джерелами енергії та анонсову підтримку вигляді децентралізованих систем та у відбудові. Очікуємо, що незабаром до Харкова доставлять придбані газотурбінні електростанції, які допоможуть поліпшити ситуацію з дефіцитом електроенергії", — підкреслив Синєгубов.

За його словами, не менш важливою є чітка позиція європейських країн і надалі підтримувати Україну в боротьбі проти окупантів. Голова ОВА підкреслив, що партнери допоможуть не допустити жодних "санітарних зон" в Україні.

Нагадаємо, після ракетних ударів російських терористів 22 березня була повністю знищена Зміївська теплоелектростанція у Харківській області. Ступінь руйнування блоків ТЕС варіюється від повного до значного.