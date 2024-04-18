Стовп вогню десятки метрів: на Харківщині вибухнув трубопровід (відео)
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Причини вибуху на трубопроводі невідомі
У Харківській області, за попередніми даними, вибухнув трубопровід із газом. Стовп вогню досягає 70 метрів заввишки.
Кадрами з місця діляться у мережі. Офіційних заяв про подію станом на 20:30 не надходило.
За інформацією видання "Думка", вибух стався на газопроводі високого тиску газодобувної компанії, що працює в Ізюмському районі близько 18:30. На відео з місця видно величезний стовп вогню. За словами очевидців, у радіусі 40 метрів плавиться асфальт.
Як повідомили співробітники газодобувної компанії, газовий вузол розташований у селі Копанка Донецької територіальної громади. А пожежа сталася через розрив трубопроводу. Аварія не масштабна і спалах буде ліквідовано, як тільки вигорить газ у трубопроводі від найближчої заслінки до місця пориву.
"Прорвало трубу. Тиск високий, тому так яскраво і горить. Вже все перекрили", — підкреслило джерело.
Чи є постраждалі в результаті вибуху і що стало його причиною поки невідомо. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Росії спалахнув завод з виробництва ракет С-300 і С-400. Що спричинило пожежу, невідомо.