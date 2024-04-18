Стовп вогню десятки метрів: на Харківщині вибухнув трубопровід (відео)

Причини вибуху на трубопроводі невідомі

У Харківській області, за попередніми даними, вибухнув трубопровід із газом. Стовп вогню досягає 70 метрів заввишки.

Кадрами з місця діляться у мережі. Офіційних заяв про подію станом на 20:30 не надходило.

За інформацією видання "Думка", вибух стався на газопроводі високого тиску газодобувної компанії, що працює в Ізюмському районі близько 18:30. На відео з місця видно величезний стовп вогню. За словами очевидців, у радіусі 40 метрів плавиться асфальт.

Як повідомили співробітники газодобувної компанії, газовий вузол розташований у селі Копанка Донецької територіальної громади. А пожежа сталася через розрив трубопроводу. Аварія не масштабна і спалах буде ліквідовано, як тільки вигорить газ у трубопроводі від найближчої заслінки до місця пориву.

"Прорвало трубу. Тиск високий, тому так яскраво і горить. Вже все перекрили", — підкреслило джерело.

Чи є постраждалі в результаті вибуху і що стало його причиною поки невідомо. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Росії спалахнув завод з виробництва ракет С-300 і С-400. Що спричинило пожежу, невідомо.