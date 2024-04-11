В Україні масштабна повітряна тривога: в повітрі безпілотники та ракети (оновлюється)

Влада закликає перебувати в укриттях

Російські окупанти вкотре атакують Україну вночі. В країні шириться масштабна тривога.

4:20 Тривога не охопила тільки Волинську область. Росіяни випустили ракети з бомбардувальників Ту-95МС.

Тривога в Україні

Загалом стратегічних бомбардувальників в повітрі близько дев'яти. Про це сповістили Повітряні сили. Розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України 04.15-04.30. Повідомляється про безпілотники на заході України — Львівщина, Тернопільщина, Хмельниччина, в центрі та на сході — Київщина, Вінничина, Черкащина, Полтавщина.