В Україні масштабна повітряна тривога: в повітрі безпілотники та ракети (оновлюється)
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Влада закликає перебувати в укриттях
Російські окупанти вкотре атакують Україну вночі. В країні шириться масштабна тривога.
4:20 Тривога не охопила тільки Волинську область. Росіяни випустили ракети з бомбардувальників Ту-95МС.
Загалом стратегічних бомбардувальників в повітрі близько дев'яти. Про це сповістили Повітряні сили. Розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України 04.15-04.30. Повідомляється про безпілотники на заході України — Львівщина, Тернопільщина, Хмельниччина, в центрі та на сході — Київщина, Вінничина, Черкащина, Полтавщина.