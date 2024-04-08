Допомагали підключити ЗАЕС до "Росатома": у Харкові затримали вчених, які працювали на РФ

Злочинців було затримано у Харкові

Служба безпеки України затримала вчених. Вони за гроші з Росії допомагали підключити окуповану Запорізьку АЕС до "Росатому".

Про це повідомляє пресслужба СБУ. За її даними, злочинців було затримано в Харкові внаслідок багатоетапної спецоперації. Фігурантами є шість колишніх чиновників проєктних інститутів України, які працювали на підсанкційний російський Росатом.

Правоохоронці з’ясували, що на замовлення компанії із Росії вони розробляли науково-дослідну та проектну документацію для модернізації російських атомних станцій.Насамперед мова йде про Курську, Ростовську, Нововоронезьку та Балаковську АЕС.

"Також представники "росатома" планували залучити своїх поплічників до виконання високотехнологічних робіт на тимчасово захопленій частині території на півдні України. Там фігуранти мали допомогти окупантам повністю інтегрувати Запорізьку атомну електростанцію до енергетичної системи рф.", — йдеться у повідомленні.

Однак Служба безпеки завчасно викрила ворожих посібників, покроково задокументувала їхні злочинні дії та затримала на етапі підготовки проєктної документації для агресора. Тим самим українська спецслужба зірвала спроби "Росатома" отримати доступ до стратегічно важливих українських технологій.

"За даними слідства, основним фігурантом провадження є керівник проектної організації у Харкові. Посадовець налагодив контакт з рашистами через свого родича – власника російської компанії, яка виконує підряди "росатома". Контакт між собою підтримували через популярний месенджер та електронну пошту. До злочинної діяльності харків’янин залучив ще п’ятьох місцевих науковців у галузі атомної енергетики. За співпрацю з окупантами фігуранти одержували з росії винагороду у криптовалюті. Кошти надходили на криптогаманці підставних осіб, які потім обготівковували отримані суми і передавали їх проектантам.", — повідомляє СБУ.

Наразі всім фігурантам уже повідомили про підозру у пособництві країні-агресорці. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ затримала екс-депутата та автора фейкових відео з топ-військовими.