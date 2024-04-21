Помогут партнеры: в Харькове нашли, как избавиться от дефицита электроэнергии

Система электроснабжения будет децентрализована

В Харькове установят приобретенные газотурбинные электростанции. Они помогут улучшить ситуацию с дефицитом электроэнергии, возникшей из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, есть поддержка и полное понимание иностранных партнеров относительно усиления энергетической безопасности Харькова.

Глава ОВА отметил, что совместно с вице-премьер-министром по восстановлению Александром Кубраковым, главой профильного Комитета ВРУ по региональному развитию Еленой Шуляк, делегацией послов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителями ООН осмотрели поврежденную жилищную и энергетическую инфраструктуру Харькова. Также они обсудили подготовку к следующей зиме и наработки на ближайшее время.

"Поблагодарил делегатов за помощь в обеспечении области альтернативными источниками энергии и анонсированную поддержку в виде децентрализованных систем и в восстановлении. Ожидаем, что вскоре в Харьков доставят приобретенные газотурбинные электростанции, которые помогут улучшить ситуацию с дефицитом электроэнергии", — подчеркнул Синегубов.

По его словам, не менее важна четкая позиция европейских стран и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против оккупантов. Глава ОВА подчеркнул, что партнеры помогут не допустить никаких "санитарных зон" в Украине.

Напомним, ракетные удары российских террористов 22 марта полностью уничтожили Змиевскую теплоэлектростанцию в Харьковской области. Степень разрушения блоков ТЭС варьируется от полного к значительному.