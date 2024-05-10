Харків'янам перестануть відключати світло – в "Укренерго" пояснили, коли і за яких умов

Про плани скасувати графіки відключення електроенергії в Харкові повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький

Масштаб атак на енергосистему України вже зрівнявся із наймасштабнішими атаками 2022-2023 років, розповів "Телеграфу" очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький.

— Особливо це стосується застосування дронів-камікадзе, яких, вочевидь, стало більше. Масштаб ушкоджень також співставний. Якщо говорити про генерацію, про електростанції, він вже перевершив обсяг минулорічних уражень. В системі зараз спостерігається дефіцит електроенергії в години найбільшого споживання, – окреслив ситуацію Кудрицький.

В Україні побутові користувачі поки що цього не відчули, окрім прикордонних територій і найбільшого міста там — Харкова. Харків'яни протягом 6-10 травня сиділи без світла мінімум три години на день. Однак відсьогодні "Укренерго" планує поновити безперебійну подачу електроенергії в місто. "Надалі все залежить від інтенсивності обстрілів", – зазначив Кудрицький.

Відключення домогосподарств для "Укренерго", за його словами, є останнім інструментом збалансування енергосистеми в умовах дефіциту. Воно застосовується, коли не вистачає імпорту електроенергії і залученого "аварійного пакету".

— У нас є певний порядок застосування обмежень, — пояснив він. – В сьогоднішніх умовах, коли дефіцит електроенергії не є постійним, він спостерігається декілька разів на добу, застосовується графік обмеження потужності для непобутових споживачів. Коли дефіцит постійний, вводяться графіки планових відключень і для побутових користувачів. Ще хочу зазначити, що аварійна допомога від інших держав не є гарантованою. Вона надається тільки якщо у наших сусідів є надлишкові потужності. Бувають ситуації, коли нам її не надають в повному обсязі, або взагалі відмовляють".

Кудрицький закликав економити електроенергію вранці, ввечері і вночі.

"В системі зараз спостерігається дефіцит електроенергії в години найбільшого споживання – традиційно це ранкові і вечірні години. В зв'язку з тим, що зараз в нічні години імпорт практично відсутній, дефіцит виникає і вночі" – пояснив він таку необхідність.