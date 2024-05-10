Харьковчанам перестанут отключать свет – в "Укрэнерго" объяснили, когда и при каких условиях

О планах и сроках отмены графиков отключения электроэнергии в Харькове сообщил глава "Укрэнерго "Владимир Кудрицкий

Масштаб атак на энергосистему Украины уже сравнялся с самыми масштабными атаками 2022-2023 годов, рассказал "Телеграфу" глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

— Особенно это касается применения дронов-камикадзе, которых, по-видимому, стало больше. Масштаб повреждений также сопоставим. Если говорить о генерации, об электростанциях, то он уже превзошел объем прошлогодних поражений. В системе сейчас наблюдается дефицит электроэнергии в часы наибольшего потребления, – очерти он общее положение вещей.

В Украине бытовые пользователи пока этого не почувствовали, кроме жителей приграничных территорий и самого большого города там — Харькова. Харьковчане 6-10 мая сидели без света минимум три часа в день. Однако с сегодняшнего дня "Укрэнерго" планирует возобновить бесперебойную подачу электроэнергии в город. "В дальнейшем все зависит от интенсивности обстрелов", – отметил Кудрицкий.

Отключение домохозяйств для "Укрэнерго" является последним инструментом сбалансирования энергосистемы в условиях дефицита. Оно применяется, когда не хватает импорта электроэнергии и привлеченного аварийного пакета.

– У нас есть определенный порядок применения ограничений, – объяснил Кудрицкий. – В сегодняшних условиях, когда дефицит электроэнергии не постоянен, он наблюдается несколько раз в сутки, применяется график ограничения мощности для небытовых потребителей. Когда постоянный дефицит, вводятся графики плановых отключений и для бытовых пользователей. Еще хочу отметить, что аварийная помощь от других государств не гарантирована. Она предоставляется только если у наших соседей есть избыточные мощности. Бывают ситуации, когда нам ее не предоставляют в полном объеме или вообще отказывают".

Поэтому Кудрицкий призвал экономить электроэнергию утром, вечером и ночью.

"В системе сейчас наблюдается дефицит электроэнергии в часы наибольшего потребления – традиционно это утренние и вечерние часы. В связи с тем, что сейчас в ночные часы импорт практически отсутствует, дефицит возникает и ночью", – объяснил он такую необходимость.