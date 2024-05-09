У Києві може зникнути світло: в "Укренерго" назвали причину

Українців закликають заощадливо споживати електроенергію

У четвер, 9 травня, будуть можливі застосування аварійних відключень по всій Україні, зокрема і в Києві. Електропостачання може бути відсутнім з 18:00 до 00:00.

Про це повідомили в "Укренерго". Значний дефіцит спостерігається протягом майже всієї доби.

"Сьогодні ввечері, з 18:00 до 24:00, будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Але, якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень, яке торкнеться й побутових споживачів", — зазначають у компанії.

В "Укренерго" закликають споживати електроенергію економно. Також називають причину.

"В енергосистемі протягом майже всієї доби, за винятком денних годин, наявний значний дефіцит електроенергії. Причина — масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки. Вдень обсяг дефіциту електроенергії зменшується завдяки активній роботі електростанцій на ВДЕ. В інші години нестача електроенергії є значною", — пояснює компанія.

Нагадуємо, для покращення роботи енергосистеми рекомендується використовувати енергомісткі прилади не в пікові години навантаження, які припадають на 18:00-00:00, а вночі або вранці.

Раніше "Телеграф" писав, що найближчими днями у Києві очікуються магнітні бурі. Метеозалежним люди можуть відчути деякі симптоми.