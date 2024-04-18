"Є значний дефіцит електроенергії": в "Укренерго" зробили тривожну заяву щодо відключень

Дефіцит в енергосистемі, який є зараз, буде посилюватись через ремонтні роботи

Наразі в українській енергосистемі спостерігається значний дефіцит, тому енергетики планують ввести обмеження для промисловості на найближчі місяці. Це поки що не стосується графіків відключення світла для побутових споживачів, але ситуація не стабільна і швидко може змінитися.

Про це голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини". За його словами, обмеження можуть бути в період ремонтної кампанії навесні та влітку.

Енергетик зауважив, що вона вже почалася через російські обстріли, які суттєво зруйнували генерацію. Дефіцит, який є зараз, буде посилюватись через ремонтні роботи. За допомогою імпорту з ЄС його будуть намагатися перекрити, проте за високого споживання доведеться застосовувати графіки відключень.

"Іноді дефіцит може навіть перевищувати фізичну здатність української енергосистеми імпортувати електрику з Європи. У такій ситуації, скільки б ми не попросили аварійної допомоги і скільки б не залучили імпорту, цього все одно може не вистачити. У цих ситуаціях можуть бути застосовані як додатковий засіб збалансування енергосистеми вже обмеження споживачів", – пояснив Кудрицький.

Нагадаємо, "Укренерго" повідомляло раніше, що Диспетчерський центр залучає аварійну допомогу з енергосистем європейських країн. З 18:00 до 22:00 18 квітня для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності.

Якими приладами краще не користуватись

Українцям також нагадали, які побутові прилади споживають найбільше електроенергії. Ними не бажано користуватись у години пікового навантаження на енергосистему.

Раніше "Телеграф" писав, що в "Укренерго" відповіли, чи будуть відключення світла після знищення Трипільської ТЕС.