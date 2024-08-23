Начебто і немає війни: Харків яскраво відзначив день міста (ефектні відео)

Мешканці Харкова щиро раділи звичайним вуличним ліхтарям, які нагадали їм про мирне життя

У Харкові 23 серпня відзначили День міста. Вперше з початку повномасштабної війни на вулицях увімкнули святкове освітлення, а також запрацювали фонтани.

Фото та відео святкового Харкова діляться у мережі. Жителі та гості міста зазначають, що така атмосфера на якийсь час дає уявити, що війни немає.

У п’ятницю Харкову виповнилося 370 років. На честь круглої дати по всьому місту увімкнули вуличне освітлення. Біля кафе та ресторанів зібралася величезна кількість людей, у деяких місцях на дорозі навіть утворилися пробки через наплив людей та машин. Харків’яни співали пісні — гімн України та відомі рядки про Путіна, танцювали та веселилися.

Крім того, з нагоди свята включили "сухий" фонтан, найбільший в Україні — 36 метрів, 7 кіл та 150 форсунок. Він був відкритий у 2020 році на День міста. Фонтан обладнаний світлодіодними лампами з безліччю варіантів підсвічування.

Харків’яни зазначили, що побачили своє місто світлим уперше із 21 березня поточного року. Але свято закінчилося близько 22:30 — саме в цей час у місцевих Telegram-каналах почали з’являтися повідомлення, що світло на вулицях відключили по всьому місту.

Також "Телеграф" розповідав про те, як виглядає могила Геннадія Кернеса на харківському цвинтарі. Колишньому голові міста встановили пам’ятник на весь зріст.