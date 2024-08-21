Сім’ї загиблого працівника танкового заводу в Харкові відмовили у виплатах: мільйон отримують не всі

Попри дію спеціального законодавства про одноразові грошові виплати за шкоду життю та здоров'ю працівників об'єктів критичної інфраструктури, деякі сім'ї загиблих стикаються з відмовами Пенсійного фонду. Так, дружина та діти слюсаря Державного підприємства "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова", який загинув під час російського обстрілу, не змогли отримати належний їм мільйон гривень. Причиною відмови Пенсійного фонду стала відсутність підприємства у Реєстрі об'єктів критичної інфраструктури.

"Уявіть: підприємство працює на зміцнення обороноздатності, але якщо воно не пройшло "реєстрацію", то норма про підвищені виплати у зв'язку з обстрілами на його персонал не поширюється", — коментує ситуацію юрист Віталій Дудін для Соцпорталу.

За даними видання, 17 квітня цього року дружина загиблого працівника подала заяву до Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області але, наприкінці липня їй відмовили у виплаті. Рішення було обґрунтоване тим, що, згідно з інформацією Держспецзв’язку, на момент загибелі працівника, 29 грудня 2023 року о 07:10, підприємство не було зареєстроване в Реєстрі об’єктів критичної інфраструктури.

Не поодинокий випадок

Згідно із Законом України № 2980 "Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров'ю", у разі загибелі працівника об'єкту критичної інфраструктури його родина має отримати 1 мільйон гривень. Однак, як стверджує юрист, станом на 12 серпня 2024 року Пенсійний фонд України жодних таких виплат не здійснював. Відомо також про аналогічні відмови сім'ям загиблих співробітників ДП "Морський торгівельний порт "Південний" (Одеська обл.), АТ "Сумиобленерго" та ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго".

Таким чином, сім'ї загиблих українців опинились заручниками бюрократичних перешкод та формальних вимог. Бо відомості про важливі об'єкти не вносилися своєчасно до реєстру.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Харківська ОВА здивувала новим тендером. Сотні тисяч гривень хочуть виділити на соцмережі.