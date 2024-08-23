Бронзовий пам’ятник на весь зріст і "загадкова" арка: як зараз виглядає могила Геннадія Кернеса у Харкові (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
З дня смерті мера Харкова минуло майже чотири роки
Мер Харкова Геннадій Кернес був помітною та скандальною фігурою в українській політиці. Однак, багато харків’ян його любили і поважали, а на похорон мера зібралися десятки тисяч людей. Помер Кернес 16 грудня 2020 року у німецькій клініці, де лікувався від ускладнень коронавірусних інфекцій.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає могила одіозного мера Харкова, який помер на 61 році життя. І що відомо про пам’ятник-скульптуру, яку встановили на честь колишнього мера міста.
Як виглядала могила Кернеса у день похорону
Геннадія Кернеса поховали на міському кладовищі №2. Його могила знаходиться на центральній алеї цвинтаря, поряд із похованнями воїнів Другої світової війни та навпроти могил колишніх голів Харківської облдержадміністрації Олександра Масельського та Євгена Кушнарьова.
Поховали Геннадія Кернеса 23 грудня 2020 року. Напередодні, 22 грудня у ЗМІ з’явилися фото з цвинтаря, на яких показали приготування до похорону та яму для майбутньої могили.
Річниця смерті та могила, завалена квітами
На річницю смерті Геннадія Кернеса у 2021 році до його могили прийшли тисячі харків’ян. Серед них було багато відомих персон та соратників екс-мера Харкова. Так, покласти квіти до могили Кернеса прийшов Ігор Терехов, котрий після позачергових виборів замінив його на посаді мера Харкова.
Також на фото з цвинтаря засвітився колишній голова політради партії "За життя", проросійський політик Євген Мураєв.
Покласти квіти до могили Геннадія Кернеса разом із усіма прийшла і його вдова Оксана Гайсинська із сином Родіоном. Того дня на цвинтарі було людно, а могилу Кернеса буквально завалили квітами та вінками.
Скульптура на повний зріст і "загадкова" арка для Кернеса
У березні 2023 року вдова Кернеса Оксана Гайсинська оприлюднила у мережі кадри з могили покійного чоловіка, на яких показала скульптуру, яку йому встановили. Бронзову фігуру Геннадія Кернеса на повний зріст зробили за ескізом харківського скульптора Олександра Рідного. Також на могилі встановили "загадкову" арку у вигляді літери "Г" та цифри "1" — де "Г" мабуть означає Геннадій, а "1" — як символ прагнення політика у всьому бути першим. До речі, скульптура була розроблена за реальними фотографіями Кернеса з особистого архіву. Як видно, Кернес демонструє свій фірмовий жест victory hand.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина Турчинова та що про неї відомо. Жінка пережила напад та потрапляла в інтимний скандал.