Бронзовий пам’ятник на весь зріст і "загадкова" арка: як зараз виглядає могила Геннадія Кернеса у Харкові (фото)

З дня смерті мера Харкова минуло майже чотири роки

Мер Харкова Геннадій Кернес був помітною та скандальною фігурою в українській політиці. Однак, багато харків’ян його любили і поважали, а на похорон мера зібралися десятки тисяч людей. Помер Кернес 16 грудня 2020 року у німецькій клініці, де лікувався від ускладнень коронавірусних інфекцій.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає могила одіозного мера Харкова, який помер на 61 році життя. І що відомо про пам’ятник-скульптуру, яку встановили на честь колишнього мера міста.

Геннадій Кернес. Фото: Getty Images

Як виглядала могила Кернеса у день похорону

Геннадія Кернеса поховали на міському кладовищі №2. Його могила знаходиться на центральній алеї цвинтаря, поряд із похованнями воїнів Другої світової війни та навпроти могил колишніх голів Харківської облдержадміністрації Олександра Масельського та Євгена Кушнарьова.

Фото: Суспільне

Поховали Геннадія Кернеса 23 грудня 2020 року. Напередодні, 22 грудня у ЗМІ з’явилися фото з цвинтаря, на яких показали приготування до похорону та яму для майбутньої могили.

Річниця смерті та могила, завалена квітами

На річницю смерті Геннадія Кернеса у 2021 році до його могили прийшли тисячі харків’ян. Серед них було багато відомих персон та соратників екс-мера Харкова. Так, покласти квіти до могили Кернеса прийшов Ігор Терехов, котрий після позачергових виборів замінив його на посаді мера Харкова.

Ігор Терехов на могилі Кернеса у річницю його смерті

Також на фото з цвинтаря засвітився колишній голова політради партії "За життя", проросійський політик Євген Мураєв.

Покласти квіти до могили Геннадія Кернеса разом із усіма прийшла і його вдова Оксана Гайсинська із сином Родіоном. Того дня на цвинтарі було людно, а могилу Кернеса буквально завалили квітами та вінками.

Син Родіон та вдова Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська

Могила Кернеса у річницю смерті

Скульптура на повний зріст і "загадкова" арка для Кернеса

У березні 2023 року вдова Кернеса Оксана Гайсинська оприлюднила у мережі кадри з могили покійного чоловіка, на яких показала скульптуру, яку йому встановили. Бронзову фігуру Геннадія Кернеса на повний зріст зробили за ескізом харківського скульптора Олександра Рідного. Також на могилі встановили "загадкову" арку у вигляді літери "Г" та цифри "1" — де "Г" мабуть означає Геннадій, а "1" — як символ прагнення політика у всьому бути першим. До речі, скульптура була розроблена за реальними фотографіями Кернеса з особистого архіву. Як видно, Кернес демонструє свій фірмовий жест victory hand.

Так виглядає пам’ятник Геннадію Кернесу

Геннадій Кернес. Фото: Getty Images

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